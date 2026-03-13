Mandorlo in Fiore, il maltempo cambia il programma: annullata la sfilata, cerimonia conclusiva al Palacongressi

Il maltempo modifica il programma della giornata conclusiva del Mandorlo in Fiore, giunto quest’anno alla sua 78ª edizione. A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per domenica 15 marzo, l’organizzazione ha deciso di annullare alcuni degli appuntamenti all’aperto previsti nel calendario della manifestazione.
In particolare non si svolgerà la tradizionale sfilata dei gruppi folk internazionali e regionali, insieme ai “Bambini del Mondo” e ai caratteristici carretti siciliani, inizialmente prevista alle ore 9.00. Annullato anche lo spettacolo della cerimonia conclusiva programmato per le ore 14.00 nello scenario del Tempio della Concordia.
Gli organizzatori hanno precisato che i biglietti già acquistati saranno rimborsati.
Per garantire comunque lo svolgimento degli eventi principali della manifestazione, è stata predisposta una nuova programmazione al coperto presso il Palacongressi di Agrigento.
Alle ore 11.00 è in programma lo spettacolo di folklore internazionale “L’abbraccio dei Popoli”, che vedrà esibirsi i gruppi partecipanti al festival. Il costo del biglietto sarà di 9 euro.
Nel pomeriggio, alle ore 14.30, si terrà invece la cerimonia conclusiva della manifestazione, durante la quale sarà assegnato il Tempio d’Oro al gruppo vincitore, insieme agli altri riconoscimenti previsti dal Festival Internazionale del Folklore.
Nonostante il cambio di programma imposto dal maltempo, l’organizzazione punta a garantire comunque al pubblico i momenti più significativi della manifestazione che ogni anno celebra l’incontro tra culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo.