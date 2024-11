Licata, furto in abitazione da circa 70.000 euro

Condividi

A Licata in via Padre Luigi La Nunza ignoti ladri sono entrati furtivamente nell’abitazione di un pensionato di 81 anni, hanno scassinato una cassaforte e hanno rubato circa 20.000 euro in contanti e vari oggetti preziosi, tra cui un orologio Rolex, per un valore di circa 50.000 euro. L’anziano, accortosi di quanto accaduto, ha telefonato al 112. Sul posto sono interventi i poliziotti del locale Commissariato. Indagini sono in corso. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta. Probabilmente i malviventi sono stati a conoscenza della presenza della cassaforte nell’abitazione.