“Scippo da carcerato”: assolto

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro, ha assolto Salvatore Camilleri, 27 anni, di Agrigento, imputato di avere scippato la borsa ad una donna lungo la Panoramica dei Templi il 27 giugno del 2016. Il difensore, l’avvocato Teresa Balsamo, ha eccepito che lo stesso giorno Camilleri era recluso in carcere, e quindi non avrebbe potuto commettere alcun scippo. Sono stati invece inflitti due mesi di reclusione a Tonino Pollicino, 43 anni, per il reato di ricettazione. Il cellulare rubato alla donna, infatti, è stato attivato con una sim risultata intestata a lui.