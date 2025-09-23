La Corte d’Appello di Palermo conferma il non luogo a procedere nei confronti dell’ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Prosciolto

Condividi

Visualizzazioni 57

Prima era stata il Gup di Agrigento Micaela Raimondo; adesso è la Corte d’Appello di Palermo che conferma l’operato della dott.ssa Raimondo e proscioglie ancora una volta l’ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede.

La Procura di Agrigento, allora, aveva indicato Diomede come uno che aveva “salvato” Girgenti Acque dalla interdittiva antimafia e dopo il pronunciamento del Gup, il rigetto del rinvio a giudizio, aveva fatto ricorso. Ricorso che, come detto, è stato rigettato dalla Corte d’Appello nel quale veniva chiesto ancora una volta il rinvio a giudizio dalla Procura guidata da Salvatore Vella.

Nicola Diomede si trovò coinvolto nella maxi inchiesta denominata Waterloo che vedeva coinvolta l’allora società della gestione idrica agrigentina Girgenti Acque capitanata da Marco Campione. L’accusa ipotizzava una presunta organizzazione a delinquere di cosiddetti “colletti bianchi” che vedeva coinvolti politici, giornalisti, imprenditori, avvocati ed, appunto il prefetto Diomede.

Tutti, o quasi, sono usciti di scena. Per Diomede la Procura si è opposta in quanto riteneva l’ex prefetto “il salvatore di Girgenti Acque, violando il codice antimafia, una interdittiva creando così sia alla presunta organizzazione a delinquere che a Marco Campione un elevato vantaggio patrimoniale”.

Il prefetto Nicola Diomede, originario di Palermo, ma per decenni in servizio ad Agrigento, era stato indagato nella maxi inchiesta “Waterloo” su Girgenti Acque, che ipotizzava la presunta organizzazione a delinquere di “colletti bianchi” che sarebbe stata messa in piedi dall’imprenditore Marco Campione. La Procura aveva accusato il prefetto Diomede di avere – in violazione del codice antimafia – “salvato”, dal 2015 al 2018, Girgenti Acque da una interdittiva antimafia, “procurando intenzionalmente alla presunta associazione a delinquere e a Marco Campione un enorme vantaggio patrimoniale”. A difendere Diomede a cui veniva contestata l’ipotesi di reato di concorso esterno in associazione a delinquere e abuso d’ufficio, fin dalle primissime battute, l’avvocato Monica Genovese del foro di Palermo.

Micaela Raimondo, nel 2023, prosciolse Diomede in quanto ritenuta l’assenza di reato e per avere agito in maniera assolutamente lecita.

La prima sezione penale della Corte d’Appello di Palermo ha confermato in toto quanto asserito dal Gup Raimondo.