Ingoia un ovulo di cocaina: operato d’urgenza ad Agrigento

Ad Agrigento, all’ospedale “San Giovanni di Dio”, proveniente dall’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico un ragazzo di 17 anni, preda di un blocco intestinale. Come riscontrato dai medici, ha ingoiato un ovulo con dentro circa 30 grammi di cocaina. Lui è risultato già essere ristretto agli arresti domiciliari in una Comunità per procedimenti giudiziari legati alla droga.