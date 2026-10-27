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L’architetto Emanuele Turco sarà il nuovo soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Agrigento. L’incarico decorrerà dal 1° novembre 2026, come stabilito dal decreto firmato il 26 ottobre dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali, Mario La Rocca.

Turco subentrerà ad Angelo Di Franco, attualmente responsabile ad interim della Soprintendenza agrigentina, che dal 1° novembre sarà collocato in pensione per raggiunti limiti di età. Invece di occuparsi dei problemi attinenti la Soprintendenza, Di Franco giunto ad Agrigento per soli due mesi, ha provveduto a prendere iniziative relative al rientro di una serie di impiegati in sede, distaccati per motivi di lavoro in sedi vicine, senza leggere e comprendere le esigenze di ogni lavoratore. Insomma, una sorta di sceriffo che certamente la Soprintendenza di Agrigento non aveva bisogno.

Con il nuovo incarico, Turco lascerà contestualmente la direzione del Parco archeologico di Gela e l’incarico ad interim alla Soprintendenza del Mare, entrambi revocati con decorrenza dalla stessa data.

La nomina arriva dopo la proposta formulata dal dirigente generale il 23 settembre e accettata dall’architetto il giorno successivo. Il decreto prevede inoltre la successiva stipula del contratto individuale di lavoro, secondo le procedure stabilite dal contratto collettivo regionale della dirigenza.

Si respira aria nuova, seria e soprattutto competente in fatto di Beni Culturali.

Benvenuto nuovo Soprintendente!