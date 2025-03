Il post su Tik Tok non era del Trapani Calcio, dunque nessuna derisione nei confronti dell’Akragas

Condividi

Ieri avevamo pubblicato questa notizia secondo la quale, dopo aver letto il post che vedete su Tik Tok, in realtà ci eravamo sentiti un po derisi del fatto che i colleghi e i cugini di Trapani potessero sbeffeggiare una società di Calcio appena ritirata dal campionato di serie D.

Stamani, al contrario, abbiamo ricevuto un chiarimenti da parte del Trapani Calcio che ci ha riferito che quella foto era soltanto un fotomontaggio e nulla aveva a che vedere con la società calcistica che anzi, si dichiara triste e rammaricata per come una società gloriosa come l’Akragas abbia potuto fare questa fine.

Noi ne prendiamo atto e chiediamo scusa di questo involontario inconveniente non voluto certamente dalla nostra volontà.

Semplicemente per dovere di cronaca

Lelio Castaldo

Direttore responsabile di sicilia24h.it