Cattolica Eraclea, pistola galeotta

A Cattolica Eraclea i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in carcere un uomo di 55 anni, con precedenti di polizia, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina. In contrada Aquileia, i militari lo hanno intercettato alla guida della propria automobile. E quando lui si è accorto della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un’arma, lanciandola dal finestrino. E’ stata recuperata. Si tratta di una pistola revolver marca Smith & Wesson calibro 38 Special, con matricola abrasa e 5 colpi inseriti. In automobile è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico di 22 centimetri, nascosto tra il sedile passeggero e il cambio.