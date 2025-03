Elezioni provinciali, Barba: “FdI pronta a fare la propria parte nell’interesse del centrodestra unito”

Condividi

“Non possiamo che salutare positivamente l’invito dell’ on. Carmelo Pace della DC di unire le forze del centrodestra. Come ribadito dal nostro commissario regionale on. Luca Sbardella ai nostri alleati, nell’interesse dell’unità del centrodestra siamo pronti a fare la nostra parte. Occorre unire le forze più sane tra i migliori amministratori del centrodestra per una proposta politica autorevole e credibile in piena sinergia con il governo regionale e nazionale. Per il centrodestra unito, dunque, noi rispondiamo presenti”.

E’ quanto afferma il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, in risposta alle dichiarazioni rilasciate quest’oggi agli organi di stampa dal capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, on. Carmelo Pace.