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Un trentenne agrigentino è stato denunciato dagli agenti delle Volanti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandescenze nell’abitazione familiare.

A far scattare la lite sarebbe stata l’ennesima richiesta di denaro ai genitori per acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto del padre e della madre, il giovane avrebbe perso il controllo, iniziando a urlare e a minacciare una reazione sempre più violenta.

Preoccupati per l’atteggiamento del figlio, i familiari hanno chiesto l’intervento della polizia attraverso il numero unico di emergenza 112.

Ma l’arrivo degli agenti non ha placato gli animi. Il trentenne avrebbe iniziato a insultare i poliziotti, arrivando poi a scagliarsi fisicamente contro di loro. Gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a riportare la situazione sotto controllo.

Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica.