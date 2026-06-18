I sindaci agrigentini invocano l’aumento della dotazione idrica

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I sindaci della provincia di Agrigento hanno incontrato l’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità Francesco Colianni. La trasferta a Palermo è servita per sollecitare un aumento della dotazione idrica durante l’estate. I sindaci hanno espresso preoccupazione se Siciliacque non dovesse concedere l’aumento solo per ragioni finanziarie, ovvero per i crediti vantati verso l’Aica. I sindaci hanno paventato finanche la consegna delle fasce tricolori al presidente della Regione se ciò dovesse avvenire. Nell’ambito della stessa riunione, l’assessorato ha rassicurato sul reperimento degli spazi di conferimento necessari a garantire la regolare raccolta dei rifiuti nei territori interessati.