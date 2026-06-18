Gravi condotte criminali: arrestati tre agrigentini

I Carabinieri hanno arrestato in carcere tre agrigentini indagati, a vario titolo, di rapina aggravata, estorsione continuata e furto aggravato. Le condotte criminali dei tre (due uomini e una donna) sarebbero state finalizzate all’acquisto di droga. In particolare bersaglio dei tre sarebbe stato un anziano di oltre 70 anni, vittima di incursioni notturne, minacce di morte, aggressione fisiche, il tutto a fine di rapina. Gli hanno anche rubato i documenti d’identità, restituendoglieli solo dopo il pagamento di un riscatto. L’anziano è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione nel centro storico di Agrigento e trasferirsi in un altro comune. Uno dei tre avrebbe praticato la stessa condotta con la madre e una zia anziana, per estorcere denaro. Gli stessi hanno anche rubato nei supermercati, non solo di Agrigento.
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