Strage sulla SS 123, Canicattì proclama il lutto cittadino per i quattro operai morti

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Una giornata di lavoro nei campi si è trasformata in una tragedia immane. Canicattì è sotto shock per la morte dei quattro operai che hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 123, tra Canicattì e Naro.

A esprimere il dolore dell’intera comunità è il sindaco Vincenzo Corbo, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in memoria delle vittime.

«Una giornata che doveva essere di quotidiano e dignitoso lavoro nei campi si è trasformata in una tragedia immane, che lascia la nostra città sotto shock e profondamente addolorata», ha dichiarato il primo cittadino.

«Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio davanti a vite spezzate in modo così drammatico mentre si recavano al lavoro. Ai familiari delle vittime va l’abbraccio più sincero e la vicinanza di tutta la cittadinanza in questo momento di incommensurabile sofferenza. Il loro dolore è il dolore di tutta Canicattì».

Parole che restituiscono la dimensione di una tragedia che ha colpito profondamente il territorio agrigentino. Quattro uomini sono usciti di casa per raggiungere i campi e affrontare una normale giornata lavorativa, ma non hanno mai raggiunto la loro destinazione.

Oggi Canicattì si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre il lutto cittadino rappresenterà il segno tangibile di una comunità ferita da una perdita drammatica e difficile da accettare.