Strage sulla statale 123 Naro Canicattì, quattro lavoratori morti nello scontro tra un’auto e un Tir

Condividi

Visualizzazioni 230

Tragedia all’alba sulla strada statale 123, in territorio di Naro, dove quattro lavoratori agrigentini hanno perso la vita in un violento incidente stradale mentre stavano raggiungendo le campagne per iniziare una giornata di lavoro.

Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo le 7, all’altezza del chilometro 7, quando una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano le quattro vittime, si è scontrata con un Tir proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante e per gli occupanti dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare.

A perdere la vita sono stati Antonio Agrò, 65 anni, e Diego Giordano, 53 anni, entrambi di Canicattì; Antonio Di Vincenzo, 60 anni, originario di Canicattì e residente a Comitini; e Gioacchino Liborio, per il quale sono ancora in corso gli accertamenti anagrafici.

Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile tentativo di sorpasso, ma la dinamica dell’incidente deve ancora essere ricostruita con precisione. Il conducente del mezzo pesante avrebbe riportato alcune ferite, senza essere in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, i carabinieri, i sanitari del 118, il personale Anas e i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, impegnati nelle operazioni di estrazione dei corpi dalle lamiere contorte dell’auto.

La strada statale 123 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e gli accertamenti necessari a chiarire le responsabilità e le cause dello schianto.