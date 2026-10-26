Fortitudo Agrigento, beffa al PalaMoncada: il Lumezzane passa per un solo punto

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La pallacanestro sa essere crudele e, questa volta, presenta il conto ai Giganti nel modo più amaro: dopo un tempo supplementare, la Fortitudo Agrigento si arrende al Lumezzane per 76-77, al termine di una sfida decisa da un solo punto.

Una serata complicata per i biancoazzurri, costretti a rincorrere gli avversari per gran parte dell’incontro. Tra le difficoltà nel trovare la via del canestro e i numerosi falli fischiati, la partita si è fatta subito in salita, rendendo particolarmente difficile la rimonta.

Eppure, anche nei momenti più delicati, la squadra di coach Cagnardi non ha smesso di lottare. Nonostante l’assenza di Bryce Douvier, ancora fuori, i Giganti hanno trovato la forza di reagire e di restare in partita, trascinando la sfida fino all’overtime.

Alla fine, però, è arrivata una sconfitta che brucia, soprattutto per come è maturata. Resta la delusione per un risultato sfuggito proprio sul più bello, ma anche la consapevolezza di un gruppo che continua a dimostrare carattere, orgoglio e unità.

Foto di Giuseppe Colonna.