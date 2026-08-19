Furto delle tavole di Antonello, procedimento disciplinare per quattro custodi

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La Regione siciliana avvierà un procedimento disciplinare nei confronti dei quattro custodi presenti al Museo regionale di Messina durante il furto di Ferragosto delle sei tavole di Antonello da Messina, dal valore di decine di milioni di euro. La procedura seguirà la relazione della direttrice Marisa Mercurio. Al momento dell’irruzione, l’allarme sarebbe scattato immediatamente e i ladri sarebbero stati ripresi dalle telecamere. Tra le possibili sanzioni vi è anche il licenziamento. Se la Procura di Messina dovesse iscrivere uno o più custodi nell’inchiesta per furto pluriaggravato, il procedimento disciplinare regionale sarebbe sospeso.