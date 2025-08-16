Giardina Gallotti, ecco gli eventi in onore di Maria Santissima delle Grazie

Condividi

L’associazione Aps Rinascita è lieta di presentare il programma degli eventi in onore di Maria Santissima delle Grazie programmati dal 17 al 24 Agosto presso la piazza belvedere di Giardina Gallotti.

Una settimana di eventi che prevedono il coinvolgimento di tutte le fasce di età e che sono stati previsti grazie alla collaborazione degli abitanti Della comunita di Giardina Gallotti. La settimana dei festeggiamenti ha inizio domenica 17 Agosto con lo spettacolo musicale degli Hmora Band, il lunedì ci sarà la sfilata dei carretti Siciliani e la partecipazione del gruppo folk “i fiori del mandorlo” e “Taratatà” per poi passare alla commedia con l associazione tessere di coccio, il mercoledi uno spettacolo di danza con la scuola Asd Arte e Danza di Elena Alongi, Loca Sabrosa di Francesco e Giordana e la splendida di voce di Daniel Cacciatore, il Giovedì animazione e giochi in piazza, il venerdì è attesa la corrida di Aristotele Cuffaro e schiuma party, e il Sabato 23 Agosto la serata di cabaret con i comici Toti e Totino e la tribute band di Adriano celentano; la Domenica sarà interamente dedicata alle funzioni religiose.

Gli organizzatori insieme al Sacerdote della parrocchia, Don Ombeni Mupenda, invitano i cittadini a prendere parte sia ai momenti liturgici delle ore 19. 00, che di svago previsti, per condividere momenti di preghiera, divertimento, rivalutazione delle origini e tradizioni siciliane.



L’Aps Rinascita, informa inoltre che Sabato 23 Agosto la frazione di Giardina Gallotti, provenendo da Agrigento, potrà essere raggiunta percorrendo la galleria Santa Lucia in direzione raffadali, poiché è prevista una chiusura stradale temporanea provenendo da Montaperto.