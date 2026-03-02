Soldi, droga e telefoni pronti a “volare” in carcere: tre arresti

Tre persone, un uomo di 29 anni e due donne di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia, sono state arrestate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caltanissetta per traffico illecito di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Durante un controllo notturno in una strada attigua al carcere i militari hanno trovato nella loro automobile un drone professionale, 13.695 euro in contanti, 18 telefoni cellulari, 300 grammi di hashish e altro materiale. Il ritrovamento ha suggerito che i tre fossero pronti a usare il drone per consegnare droga e telefoni ai detenuti. Il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il trasferimento in carcere per l’uomo e l’obbligo di dimora per le due donne.
