“Dal bersaglio facile al ‘compagno di cordata’: ad Agrigento i satiri e i vignettisti si interrogano su cosa disegnare adesso?”

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Da qualche tempo ad Agrigento si è aperto un vuoto che nessun piano regolatore sembra riuscire a colmare: la scomparsa temporanea delle vignette satiriche e dei suoi storici “interpreti dell’indignazione illustrata”.

Per anni, la città ha vissuto una stagione d’oro della satira a senso unico, dove matite affilate e tastiere instancabili hanno trovato un bersaglio privilegiato e praticamente permanente. Una sorta di luna park dell’ironia: sempre la stessa giostra, ma con applausi assicurati a ogni giro.

Poi, improvvisamente, il silenzio. O meglio: un silenzio creativo, selettivo, quasi meditativo. Come se la satira avesse deciso di prendersi un anno sabbatico proprio nel momento in cui la città ha cambiato guida. Coincidenza? Necessità artistica? Crisi d’ispirazione stagionale?

Gli agrigentini, ormai abituati a una produzione continua di indignazione disegnata, si ritrovano oggi spaesati. C’è chi dice di sentire la mancanza delle storiche “denunce illustrate”, chi rimpiange la costanza dell’analisi politica in formato fumetto, e chi invece si limita a osservare il cielo chiedendosi quando ripartirà lo spettacolo.

Il paradosso è evidente: per anni la satira è stata una compagnia fissa, quasi un servizio pubblico non dichiarato. Ora che la scena politica è cambiata, il copione sembra essersi improvvisamente smarrito nei cassetti.

E così resta la domanda che aleggia tra i bar, le piazze e i social: la satira tornerà a pieno regime, pronta a colpire con la consueta energia ogni nuova stortura cittadina? Oppure siamo davanti a una delicata fase di “pensione creativa anticipata”, in attesa di tempi più favorevoli all’ispirazione?

Nel frattempo, Agrigento resta in attesa. Non tanto di nuove vignette, quanto di capire se l’indignazione era un principio o semplicemente una stagione.