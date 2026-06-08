Ballottaggio, Alonge riconosce la sconfitta: “Ora opposizione costruttiva per il bene della città”

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Nessuna polemica, ma la consapevolezza che il risultato delle urne imponga una riflessione politica approfondita. Dino Alonge commenta con fair play la sconfitta al ballottaggio, riconoscendo il successo del suo avversario e sottolineando la necessità di analizzare le ragioni di un esito che lo ha visto nettamente battuto.

Secondo Alonge, il dato emerso già al primo turno era chiaro: il centrodestra aveva raccolto complessivamente una larga maggioranza di consensi, ma questo patrimonio elettorale non si è tradotto nel risultato atteso al secondo turno. Un elemento che, a suo avviso, evidenzia come qualcosa nel percorso politico e nella campagna elettorale non abbia funzionato come previsto.

L’ex candidato sindaco ha comunque escluso qualsiasi rimpianto personale, affermando di aver affrontato la competizione con il massimo impegno per quasi due mesi. Con spirito sportivo ha quindi accettato il verdetto degli elettori, formulando gli auguri di buon lavoro al neo sindaco Sodano.

“L’auspicio è che l’amministrazione operi sempre nell’interesse della città”, ha dichiarato Alonge, ribadendo che il bene della comunità è stato il principio guida della sua candidatura.

Guardando al futuro, Alonge ha confermato che entrerà in Consiglio comunale nel ruolo di consigliere di opposizione. Una scelta che testimonia la volontà di continuare l’attività politica e di contribuire al dibattito amministrativo cittadino. “Non tornerò a occuparmi esclusivamente della professione di avvocato – ha spiegato – perché ritengo di poter dare ancora il mio contributo agli agrigentini”.

L’obiettivo, ha aggiunto, resta quello di sostenere ogni iniziativa utile allo sviluppo della città e portare avanti quelle idee di cambiamento che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale.

Infine, sulla possibilità di un dialogo più stretto con le altre forze del centrodestra che al primo turno avevano sostenuto Luigi Gentile, Alonge non si è sbilanciato, lasciando aperto ogni scenario per il futuro: “Vedremo”.