Maltempo nell’Agrigentino, notte di paura tra nubifragi e vento: serre rase al suolo a Licata, coltivazioni devastate

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Piogge torrenziali e raffiche violente hanno provocato allagamenti e ingenti danni alle aziende agricole. Particolarmente colpita la zona di contrada Comuni-Camera. Dopo una breve tregua, da giovedì è atteso un nuovo peggioramento.

Una notte di maltempo particolarmente violento ha messo a dura prova il territorio agrigentino. Piogge intense, nubifragi e fortissime raffiche di vento hanno provocato allagamenti e danni in diversi comuni della provincia, riportando alla luce le fragilità di un territorio che, a ogni ondata di maltempo, si ritrova a fare i conti con strade sommerse e situazioni di emergenza.

Le conseguenze più pesanti si registrano nel territorio di Licata, dove il vento ha letteralmente devastato diverse aziende agricole. Nella contrada Comuni-Camera, raggiungibile da via Salso, le raffiche hanno divelto tunnel, abbattuto coperture e distrutto numerose strutture utilizzate per le coltivazioni in serra.

A pagare il prezzo più alto sono gli agricoltori impegnati nella produzione di pomodori, zucchine e peperoni, proprio mentre le colture si trovano nel pieno della stagione di raccolta. Questa mattina, raggiungendo i propri terreni, molti produttori si sono trovati davanti a uno scenario desolante: serre abbattute, strutture sventrate e coltivazioni seriamente compromesse. Al momento non è ancora possibile stabilire l’ammontare dei danni. Nei prossimi giorni saranno completate le verifiche tecniche per valutare l’entità delle perdite e le ripercussioni economiche sulle aziende agricole.

Intanto, anche Agrigento e diverse altre zone della provincia hanno dovuto fare i conti con allagamenti e disagi provocati dalle precipitazioni, che si sono intensificate dalla serata di ieri proseguendo per buona parte della notte.

E il maltempo non ha ancora finito di preoccupare. Dopo il passaggio della tempesta denominata Agneta, è prevista una breve pausa. Martedì sono attese ampie schiarite e mercoledì la mattinata dovrebbe trascorrere con condizioni prevalentemente stabili. Nel pomeriggio, tuttavia, aumenterà progressivamente la nuvolosità. La tregua potrebbe durare poco. Da giovedì una nuova depressione in arrivo dalla Spagna dovrebbe riportare sulla Sicilia piogge, rovesci e temporali. L’instabilità proseguirà anche venerdì, mentre un miglioramento è atteso nel fine settimana.

I venti settentrionali resteranno sostenuti fino a martedì, prima di ruotare da Scirocco. Le temperature massime si manterranno leggermente sotto le medie stagionali, con valori intorno ai 19-20 gradi.

Per gli agricoltori licatesi, intanto, resta il conto più amaro: quello dei danni subiti in una notte che rischia di compromettere settimane di lavoro e un’intera stagione produttiva.