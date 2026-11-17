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I militari dell’Arma hanno trascorso circa quattro ore negli uffici di via Cesare Battisti, acquisendo una serie di atti. Massimo riserbo sull’inchiesta. Tra le ipotesi investigative ci sarebbero alcune irregolarità legate alle certificazioni Cila.

Mattinata movimentata al Comune di Canicattì, dove i carabinieri hanno effettuato un accesso all’Ufficio tecnico, acquisendo numerosi documenti. I militari dell’Arma si sono presentati nella sede di via Cesare Battisti intorno alle 9 e hanno lasciato gli uffici circa quattro ore dopo, portando con sé diversi faldoni.

Sull’attività investigativa viene mantenuto il massimo riserbo. Secondo alcune indiscrezioni, l’attenzione degli investigatori sarebbe concentrata sulle certificazioni Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), presentate telematicamente dai professionisti sotto la propria responsabilità.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine né eventuali ipotesi di reato.