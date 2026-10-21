Maltempo in Sicilia, nuovo avviso della Protezione civile: allerta fino alla mezzanotte di oggi

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La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso n. 26293 del 20 ottobre 2026 relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Il bollettino, diffuso alle ore 16 di ieri, riguarda le condizioni meteorologiche previste fino alle ore 24 di mercoledì 21 ottobre.

L’avviso richiama l’attenzione sui possibili rischi legati alle condizioni atmosferiche e alla conseguente tenuta del territorio. Per conoscere nel dettaglio le aree interessate e il livello di allerta previsto per ciascuna zona della Sicilia, è necessario fare riferimento alla tabella ufficiale allegata al bollettino regionale.

Si raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e le eventuali disposizioni delle amministrazioni comunali.