Aldo Mucci (SGS) : “La nostra unicità ? Gentilezza dell’ascolto e caparbietà di intervento”

“Rivendichiamo con orgoglio il protagonismo della nostra organizzazione sindacale SGS nel mondo scolastico, grazie a una “squadra affiatata” che ha raggiunto obiettivi contro politiche autoreferenziali – dichiara Aldo Mucci leader del SGS. In SGS poniamo al primo posto l’importanza dell’ascolto, arricchito dalla passione dei suoi dirigenti, dotati di “potere gentile dell’ascolto e caparbietà dell’intervento”. “La nostra organizzazione – continua Mucci – loda l’apertura al dialogo del Ministro Giuseppe Valditara, una opportunità per risolvere criticità come il sovraccarico burocratico per i DSGA (Dirigenti dei Servizi Generali e Amministrativi) e le carenze infrastrutturali”.

Come SGS, abbiamo promosso un approccio costruttivo al dialogo con le istituzioni, focalizzandoci su temi come: la stabilizzazione del precariato, organizzato incontri e iniziative per informare e supportare i processi di stabilizzazione dei lavoratori precari nelle scuole. Abbiamo proposto emendamenti per più posti di sostegno e personale ATA. In SGS si analizzano le dinamiche sociali, criticando derive populiste e demagogiche, e proponendosi come un sindacato che promuove giustizia culturale e civica. Inoltre abbiamo posto interrogativi su enti come Indire e European Schoolnet (gennaio 2025), chiedendo se le loro ricerche innovative arrivino davvero nelle scuole quotidiane. Questa è la nostra scala a chiocciola, che ha costruito nel tempo il nostro DNA” – conclude Mucci.