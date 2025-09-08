L’eccellente sanità siciliana; ecco il prof. Vito Pavone, una stella nella ortopedia pediatrica

Condividi

Visualizzazioni 363

Il luogo comune, purtroppo, è sempre dietro l’angolo. Ma, spesse volte, a smussarlo o addirittura eliminarlo, ci pensa la professionalità di medici che operano in terra di Sicilia che non fanno certamente invidiare i colleghi di quell’odioso “nord sanitario” dove funzionerebbe tutto e nel quale i medici avrebbero una marcia in più.

Ma quando mai! A Catania, c’è un Professore ordinario di Malattie dell’apparato locomotore, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, dirigente medico presso la Clinica Ortopedica dell’A.O.U. Policlinico “Rodolico – San Marco” – P.O. Policlinico Gaspare Rodolico di Catania nonchè Top Specialist del Circuito Top Physio Quality Network nell’ambito dell’Ortopedia Pediatrica.

Si, proprio quella branca che mette in ansia i neo genitori quando i propri figli nascono con qualche patologia congenita o acquisita; quella deformità agli arti inferiori e superiori che ne impedisce la consueta funzionalità.

Ed ecco qui il nascere di un orgoglio vero, sano e tutto siciliano. Lui si chiama Vito Pavone e a leggere semplicemente il suo curriculum vengono i brividi. Non possiamo elencare tutto ciò che si legge nella sua “scheda personale” perchè altrimenti avremmo bisogno tre giorni di tempo e almeno 5 pagine di giornale.

Non si ferma mai. E’ in continuo aggiornamento e frequenta convegni sul tema fra i più importanti nel mondo. E non è mai sazio!

Oggi, il Prof. Pavone, rappresenta davvero una eccellenza siciliana nel campo della Ortopedia, in quella pediatrica e nella Traumatologia. E’ un punto di riferimento straordinario per tantissimi siciliani ma anche di tanta gente che viene fuori dall’Isola che si affida alle sue cure, alle sue competenze e alle sue straordinarie capacità comunicative che hanno un ruolo fondamentale nella psiche di un genitore che mette nelle sue mani le speranze future dei propri figli.

Una vera e propria icona che rende la sanità siciliana meno dolorosa rispetto a quella che si vuol fare apparire.