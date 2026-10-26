Agrigento, Via dei fiumi ancora chiusa al transito dopo il nubifragio del 19 settembre

Condividi

Visualizzazioni 167

Ad Agrigento al Villaggio Mosè Via dei fiumi è ancora chiusa al transito ad oltre un mese dal nubifragio del 19 settembre scorso. Il consigliere comunale Cristian Licata ha presentato in proposito un’interrogazione urgente, ravvisando ritardi e responsabilità di Comune e AICA. Licata sottolinea che Via dei fiumi è un essenziale collegamento tra Villaggio Mosè, Cannatello, Zingarello e San Leone. Il consigliere sollecita un tavolo tecnico immediato, la definizione delle competenze sugli interventi alle reti idrica e fognaria, il reperimento delle risorse e un crono-programma delle opere predisposte a rimedio.