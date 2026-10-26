Agrigento, furto alla Cittadella della salute

Ad Agrigento alla Cittadella della salute, al Viale della Vittoria, sede dell’Azienda sanitaria provinciale, sono stati depredati alcuni distributori automatici di snack e bevande. Ignoti hanno forzato le gettoniere di due apparecchi nei padiglioni Invalidi civili e Consultorio familiare. E hanno rubato le monete. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Scientifica. Si tratta dell’ennesimo episodio del genere avvenuto recentemente in città. Indagini sono in corso.
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