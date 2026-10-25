Agrigento, doppio furto nella notte: colpiti il palasport Pippo Nicosia e un deposito comunale

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Notte movimentata ad Agrigento, dove ignoti malviventi hanno preso di mira due strutture cittadine: il palazzetto dello sport “Pippo Nicosia” e un deposito comunale situato lungo il viale della Vittoria.

Nel primo episodio, i ladri si sono introdotti all’interno del palasport e hanno forzato i distributori automatici di snack e bevande, portando via le monetine contenute nelle macchinette. Il custode della struttura ha già presentato denuncia alle autorità competenti.

Il secondo colpo è stato messo a segno in un deposito utilizzato dal Comune, dal quale è stata rubata una piastra vibrante per la compattazione dell’asfalto, un’attrezzatura dal valore economico rilevante, impiegata nei lavori stradali.

Al momento non è chiaro se i due furti siano riconducibili agli stessi responsabili. Sui fatti sono in corso le indagini degli investigatori, che potrebbero avvalersi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate.