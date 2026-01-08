Canicattì, quarantenne ferito da un colpo di arma da fuoco: indagini in corso

Condividi

Visualizzazioni 128

Restano ancora da chiarire i contorni dell’episodio avvenuto nella serata di ieri a Canicattì, dove un uomo di circa quarant’anni, residente in città, è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al ginocchio.

Il ferito si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, riferendo ai sanitari di essere stato colpito mentre si trovava nei pressi di piazza IV Novembre. L’uomo, tuttavia, ha dichiarato di non sapere chi abbia esploso il colpo né in quali circostanze precise sia avvenuto il ferimento.

Al nosocomio sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di Canicattì, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti e ascoltato la versione dei fatti fornita dal quarantenne. Le sue dichiarazioni sono ora al vaglio degli investigatori, che stanno incrociando i dati raccolti con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Dai primi riscontri sanitari emerge che l’arma utilizzata sarebbe di piccolo calibro: il proiettile avrebbe infatti provocato un foro di entrata e uno di uscita all’altezza del ginocchio.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.