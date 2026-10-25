Schiaffi e pugni all’ex compagna anche davanti al figlio: 24enne rinviato a giudizio

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Avrebbe maltrattato, minacciato e aggredito ripetutamente l’ex compagna, arrivando a colpirla anche davanti al figlioletto. Un ventiquattrenne di Licata è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, e dovrà affrontare un processo con l’accusa di maltrattamenti.

I fatti contestati si sarebbero verificati tra settembre 2024 e l’estate scorsa. Secondo la ricostruzione accusatoria, il giovane avrebbe sottoposto la donna a una serie di comportamenti violenti e persecutori, tra insulti, minacce e aggressioni fisiche.

Nel fascicolo d’inchiesta figurano diversi episodi. In più occasioni, il ventiquattrenne avrebbe colpito l’ex compagna con schiaffi e pugni, continuando a seguirla anche dopo la fine della relazione. In un’altra circostanza, avrebbe persino simulato di investirla con l’automobile.

Tra gli episodi contestati ce n’è anche uno avvenuto quando la donna era tornata a casa per recuperare alcuni effetti personali: in quella circostanza, l’uomo l’avrebbe colpita alla nuca.

Le presunte violenze sarebbero avvenute anche alla presenza del figlio della coppia, rendendo ancora più delicato il quadro ricostruito dagli inquirenti.