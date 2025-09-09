“Accoltellamento a Menfi”: liberi tutti!

Condividi

Il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso dei difensori, ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari e ha restituito la libertà a nove giovani, tra i 18 e i 21 anni, otto dei quali residenti a Santa Margherita Belice e uno a Montevago, arrestati ai domiciliari dai Carabinieri lo scorso 29 luglio per porto illegale di armi e rissa aggravata. Il 13 luglio a Menfi avrebbero partecipato alla rissa culminata nell’accoltellamento in spiaggia in località Porto Palo di un ragazzo egiziano, colpevole di “uno sguardo di troppo”: Nel corso delle perquisizioni a carico degli indagati sono stati rinvenuti e sequestrati tirapugni, un bastone sfollagente, un coltello a serramanico e una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Il 18 agosto la Questura di Agrigento ha imposto ai nove il Daspo urbano “Willy”.