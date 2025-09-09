Incidente Giuseppe Vinti: disposta l’autopsia

Condividi

Visualizzazioni 111

Il pubblico ministero di Agrigento, Annalisa Failla, ha disposto l’autopsia sulla salma di Giuseppe Vinti, 20 anni, originario di Raffadali, vittima di un incidente stradale lo scorso 4 settembre a bordo di un automobile, una Fiat Punto, che ad Agrigento, nella frazione di Montaperto, lungo la strada provinciale 17, in contrada Cozzo Tahari, intorno alle ore 3 della notte, si è ribaltata fuori strada precipitando in un burrone. Vinti è morto poco dopo il ricovero in ospedale ad Agrigento. Feriti, non gravemente, altri quattro ragazzi anche loro di Raffadali, tutti di rientro da una festa. Il conducente, un ventenne, è stato già iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ad occuparsi dell’esame autoptico sarà il dottore Sergio Cinque. L’indagato è difeso dall’avvocato Stefano Catalano. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha annunciato che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino.