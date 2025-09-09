Incidente Giuseppe Vinti: disposta l’autopsia

Il pubblico ministero di Agrigento, Annalisa Failla, ha disposto l’autopsia sulla salma di Giuseppe Vinti, 20 anni, originario di Raffadali, vittima di un incidente stradale lo scorso 4 settembre a bordo di un automobile, una Fiat Punto, che ad Agrigento, nella frazione di Montaperto, lungo la strada provinciale 17, in contrada Cozzo Tahari, intorno alle ore 3 della notte, si è ribaltata fuori strada precipitando in un burrone. Vinti è morto poco dopo il ricovero in ospedale ad Agrigento. Feriti, non gravemente, altri quattro ragazzi anche loro di Raffadali, tutti di rientro da una festa. Il conducente, un ventenne, è stato già iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ad occuparsi dell’esame autoptico sarà il dottore Sergio Cinque. L’indagato è difeso dall’avvocato Stefano Catalano. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha annunciato che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino.

