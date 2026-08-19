Vittorio Messina: “Estate deludente, occorre che Agrigento recuperi credibilità”

Il presidente di Assoturismo Vittorio Messina giudica deludente l’estate 2026 ad Agrigento, dove le aspettative nate con Agrigento 2025 non si sono tradotte in una crescita stabile del turismo. A penalizzare la città sono anche la carenza d’acqua, i problemi nella gestione dei rifiuti e il degrado, che compromettono l’esperienza dei visitatori e l’immagine della destinazione.
Messina chiede quindi di analizzare senza autocelebrazioni ciò che non ha funzionato e di avviare una nuova strategia, basata su servizi efficienti, collaborazione tra pubblico e privato e programmazione. Il rilancio dovrà inoltre valorizzare l’intero territorio, collegando Valle dei Templi, cultura, mare, paesaggio, borghi ed enogastronomia, per trasformare la notorietà conquistata nel 2025 in presenze, permanenza e sviluppo economico.