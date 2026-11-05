Villaseta, spari contro un’abitazione: identificato e denunciato un ventenne agrigentino

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Svolta nelle indagini dopo l’intimidazione a colpi di pistola: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe preso di mira il portone di un palazzo e l’appartamento di un sessantenne. Sottoposto anche all’esame dello Stub per verificare l’eventuale presenza di tracce di polvere da sparo.

È stato individuato e denunciato il presunto autore degli spari esplosi due giorni fa a Villaseta, quartiere di Agrigento. Si tratta di un ventenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, sul quale si sono concentrate le indagini condotte dagli agenti delle Volanti e dai poliziotti della Squadra Mobile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i colpi d’arma da fuoco hanno raggiunto il portone dello stabile e l’appartamento situato al primo piano, dove vive un uomo di circa sessant’anni, anch’egli conosciuto alle forze dell’ordine.

Il ventenne è stato denunciato per minacce aggravate e violazione della misura cautelare. Nei suoi confronti, infatti, era in vigore un provvedimento che gli vietava di risiedere nella provincia di Agrigento.

Per verificare un suo eventuale coinvolgimento materiale nell’esplosione dei colpi, il giovane è stato sottoposto all’esame dello Stub, l’accertamento tecnico che consente di rilevare eventuali residui di polvere da sparo sulle mani e sugli indumenti.

Resta ancora da chiarire il movente dell’episodio e soprattutto perché il sessantenne sia finito nel mirino di un’azione tanto grave. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire l’intera vicenda e verificare ogni elemento utile alle indagini.