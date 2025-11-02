Un uomo di 46 anni trovato morto in casa dopo un mese

Condividi

Potrebbe essere rimasto vittima di un malore e non potendo nessuno su cui contare e’ spirato ma serviranno altri elementi prima di chiudere il caso

Un’altra tragedia silenziosa ha scosso la Sicilia, rivelando storie di solitudine estrema. A Noto, in contrada Romanello, il corpo di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto dai vigili del fuoco di Palazzolo dopo una segnalazione per il forte odore proveniente da un’abitazione. L’uomo sarebbe morto da almeno un mese, probabilmente per un malore. La polizia indaga.