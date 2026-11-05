Tentato omicidio di Tommaso Alaimo, la Cassazione conferma la condanna: otto anni di carcere per Francesco Russo

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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Francesco Russo, rendendo definitiva la condanna a otto anni di reclusione per il tentato omicidio di Tommaso Alaimo.

Oltre alla pena detentiva, sono state confermate anche le statuizioni civili già stabilite in primo grado e successivamente ribadite nei successivi gradi di giudizio: una provvisionale di 50.000 euro in favore di Tommaso Alaimo e di 15.000 euro ciascuno per i genitori, Giuseppina Sprio e Alfonso Alaimo, tutti sono difesi dall’avvocato Luca Sprio in foto.

Con la decisione della Suprema Corte si chiude definitivamente il percorso giudiziario relativo a una vicenda particolarmente grave, che ha segnato profondamente la vita della vittima e della sua famiglia.

Dopo circa due anni trascorsi agli arresti domiciliari, senza particolari restrizioni, arriva ora la definitività della condanna. Per Francesco Russo si aprono dunque le porte del carcere, secondo quanto previsto dall’esecuzione della pena.

«Finalmente giustizia è fatta». È questo il commento che accompagna la conclusione di una lunga vicenda giudiziaria. Non si tratta di un sentimento di vendetta, ma della consapevolezza che chi si rende responsabile di un fatto così grave debba rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

La definitività della condanna rappresenta un passaggio importante anche per la vittima e per i suoi familiari, che hanno atteso a lungo una conclusione giudiziaria. La giustizia non è vendetta: è il principio secondo cui ciascuno deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni e pagare il proprio debito con la legge.