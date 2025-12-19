Teatro Pirandello sold out per il Memorial Gian Campione: una serata di emozioni, ricordi e grande partecipazione

Condividi

Un Teatro Pirandello gremito in ogni ordine di posti ha fatto da cornice al Memorial dedicato a Gian Campione, figura amatissima e riconosciuta come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. Una serata di straordinario successo, intensa e coinvolgente, capace di alternare emozioni, ricordi, sorrisi e risate, mantenendo sempre al centro la memoria dell’indimenticabile artista agrigentino.

La Fondazione Teatro Pirandello ha dedicato una serata speciale alla sua memoria. L’evento è stato organizzato dall’associazione Antica Agrigento, con il coinvolgimento del gruppo folk I Giurgintani, e ha avuto l’obiettivo di far rivivere, anche solo per una notte, la voce, la presenza scenica e il repertorio di Gian Campione.

Numerosi artisti e gruppi folk si sono alternati sul palco, offrendo interpretazioni sentite e rispettose della tradizione siciliana. A tutti loro è andato il ringraziamento degli organizzatori per il prezioso contributo artistico che ha reso la serata intensa e partecipata.

Alla manifestazione hanno preso parte anche le autorità cittadine, tra cui il sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, avv. Alessandro Patti, il direttore della Fondazione e l’assessore Carmelo Cantone, a testimonianza del forte valore culturale e identitario dell’iniziativa per la città.

A condurre il memorial è stato Aristotele Cuffaro, che con grande maestria e sensibilità si è perfettamente calato nello spirito della serata, coinvolgendo il pubblico con un racconto fluido e autentico, impreziosito dal sapiente uso del dialetto siciliano, capace di strappare risate e applausi sinceri.

Particolarmente toccanti i videomessaggi, tra cui quello di Tom Sinatra, assente per motivi di lavoro, e quello proveniente da Radio Italia del Belgio, che ha ricordato quanto Gian Campione sia ancora oggi amatissimo anche all’estero.

Elemento centrale e profondamente emozionante della serata è stato il pubblico, che ha seguito il memorial con partecipazione autentica, rimanendo fino alla fine e unendosi in più momenti in un coro spontaneo sulle note delle canzoni più amate del grande Gian Campione, trasformando il teatro in un abbraccio collettivo di memoria e affetto.

Al termine della manifestazione, l’entusiasmo del pubblico si è tradotto in una vera e propria ondata di messaggi di congratulazioni rivolti al regista Bruno Carapezza, alla direttrice artistica Maria Rita Napoli e al collaboratore all’organizzazione della serata Parisi Calogero, a testimonianza dell’apprezzamento per aver saputo regalare oltre due ore di emozioni autentiche, sorrisi, ricordi e momenti di intensa condivisione.

Nel corso della serata non sono mancati gesti di affettuosa partecipazione e collaborazione: un sentito ringraziamento va al Fioraio Neri di Porto Empedocle per il delicato omaggio floreale e alla Ferramenta Miceli di Agrigento per aver fornito il materiale necessario all’allestimento dell’esposizione fotografica dedicata all’artista, ospitata nell’atrio del teatro.

Visibilmente emozionata, Alida D’Angelo Campione, moglie dell’artista e coordinatrice generale dell’evento, ha espresso grande soddisfazione per l’affetto dimostrato dal pubblico: «Dopo vent’anni – ha dichiarato – Agrigento e non solo continuano a stringersi attorno a Gian Campione con lo stesso affetto e la stessa intensità».