Incidente sul lavoro: morto un operaio di 30 anni

Condividi

Visualizzazioni 225

Nell’isola di Stromboli, nelle Eolie, nella frazione Ginostra, un incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 30 anni originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Lui, alla guida di un escavatore per opere di recupero sicurezza di alcuni torrenti contro le alluvioni, si è ribaltato per cause da accertare. Inutili si sono rivelati i soccorsi e l’intervento della guardia medica. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.