Schifani annuncia la ricandidatura: continuità per la crescita della Sicilia

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Il presidente della Regione Renato Schifani annuncia la sua ricandidatura alla presidenza nel 2027 sottolineando i risultati raggiunti nel primo mandato: recupero del disavanzo di 4 miliardi e surplus attuale di 5 miliardi, aumento degli investimenti da 13 a 23 miliardi, crescita del Prodotto interno lordo superiore alla media nazionale, incremento del 12,6% dell’occupazione e 60mila nuove imprese. Schifani evidenzia la necessità di un secondo mandato per completare opere strategiche come i termovalorizzatori di Palermo e Catania, finanziati da un piano da un miliardo approvato dall’Unione europea, con gare entro fine anno e cantieri all’inizio del 2027. Annuncia inoltre un imminente rimpasto di giunta e commenta la situazione di Forza Italia in Sicilia, confermando la salute del partito e il congresso futuro. Ricorda il ruolo di Berlusconi nell’equilibrio tra esperienza e nuove leve e attribuisce il miglioramento del rating regionale al boom di entrate tributarie cresciute del 39% grazie agli investimenti e alla certezza dei tempi autorizzativi.