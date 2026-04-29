Regione, rimpasto di giunta rinviato

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Il previsto rimpasto in Giunta regionale è stato rinviato alla prossima settimana a causa di conflitti interni ai partiti della maggioranza, con difficoltà nel raggiungere un equilibrio tra le correnti politiche. Il presidente Schifani ha deciso di posticipare ogni decisione, sollecitando Fratelli d’Italia a confermare la propria posizione già espressa, ovvero non modificare gli assessori, e assegnando un ultimatum alla Dc per indicare un nome entro lunedì o martedì. Nella Dc vi sono spaccature, con il terzetto Abbate, Pace e Auteri. A complicare ulteriormente la situazione, è emersa la possibilità del rientro di Nuccia Albano all’assessorato al Lavoro, vacante dopo i problemi legali di Cuffaro. Se Albano dovesse rientrare, ciò risolverebbe la questione delle quote rosa sommando l’ingresso della gelese Valeria Caci indicata dall’Mpa per gli Enti Locali. Nel frattempo, le quotazioni di Daniela Faraoni per l’assessorato alla Sanità sono in ribasso. Forza Italia dovrebbe puntare su un tecnico scelto dal gruppo dei deputati per sostituirla.