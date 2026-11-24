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Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, dove una donna di 35 anni, presentatasi per essere visitata dopo una presunta aggressione, ha finito per creare scompiglio tra il personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe iniziato a filmare medici e operatori con il proprio cellulare, ostacolandone il lavoro e provocando una situazione di tensione all’interno del reparto.

A quel punto è stato necessario chiedere l’intervento della vigilanza e successivamente delle forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati, la trentacinquenne avrebbe spiegato di aver deciso di registrare il personale perché non si fidava dei medici.