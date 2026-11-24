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Una donna agrigentina di 68 anni è stata truffata da un falso carabiniere, che le ha rubato 2 mila euro dopo aver effettuato un bonifico istantaneo su un conto indicato dallo stesso sedicente carabiniere. L’uomo, al telefono, l’ha informata con allarme di un prelievo di denaro in corso a danno del suo conto corrente, e che sarebbe stato necessario, e subito, trasferire i soldi su un altro conto. Il truffatore è riuscito a indurre la donna a eseguire un’operazione immediata e non revocabile. Indagini sono in corso. La donna si è rivolta alla propria banca per tentare di recuperare il denaro.