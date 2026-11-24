Una donna agrigentina di 68 anni è stata truffata da un falso carabiniere, che le ha rubato 2 mila euro dopo aver effettuato un bonifico istantaneo su un conto indicato dallo stesso sedicente carabiniere. L’uomo, al telefono, l’ha informata con allarme di un prelievo di denaro in corso a danno del suo conto corrente, e che sarebbe stato necessario, e subito, trasferire i soldi su un altro conto. Il truffatore è riuscito a indurre la donna a eseguire un’operazione immediata e non revocabile. Indagini sono in corso. La donna si è rivolta alla propria banca per tentare di recuperare il denaro.
Notizie correlate
-
Tensione al Pronto soccorso di Agrigento: paziente riprende i medici con il cellulareCondividi Visualizzazioni 82 Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, dove una donna di...
-
Comunità per anziani realizzata abusivamente: il Cga conferma la demolizione e la multa da 20mila euroCondividi Visualizzazioni 314 La funzione sociale di una struttura destinata all’accoglienza degli anziani non può diventare...
-
Politica ballerina, a Porto Empedocle Martello lascia l’Mpa e abbraccia Vannacci:Condividi Visualizzazioni 279 Il passaggio ufficializzato a Roma arriva nel pieno della crisi politica cittadina. L’Mpa...