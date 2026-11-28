Condividi

Visualizzazioni 106

Cambio al vertice della Questura di Agrigento. Tommaso Palumbo si prepara a lasciare la guida della Polizia di Stato nella provincia agrigentina per assumere un nuovo e prestigioso incarico a Roma, dove dirigerà il Servizio Immigrazione presso la Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Il suo successore sarà Andrea Lo Iacono, attuale questore di Imperia, incarico che ricopre dal 6 maggio 2024. Originario di Piazza Armerina, in provincia di Enna, classe 1965, il nuovo questore torna dunque in Sicilia dopo una lunga carriera professionale maturata in diverse sedi italiane.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università di Catania, Lo Iacono è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1991. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio a Enna, Nicosia, Caltanissetta, Vercelli, Pesaro e Palermo, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.

Dal 2019 è stato vicario del questore di Palermo. Nel 2022, dopo la promozione a Dirigente Superiore, è stato assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. Successivamente ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria, prima di approdare alla Questura di Imperia.

Un curriculum arricchito da numerosi corsi di specializzazione nei settori delle indagini patrimoniali, della polizia giudiziaria, della polizia stradale e dei servizi di ordine pubblico. Il 2 giugno 2026 è stato inoltre insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Prima di lasciare Agrigento, il questore Tommaso Palumbo incontrerà gli organi di informazione martedì 1° dicembre, alle ore 10, nella Sala San Michele del Palazzo Beppe Montana, sede della Questura. Sarà l’occasione per salutare la stampa e tracciare un bilancio del periodo trascorso alla guida della Questura agrigentina.

Per Andrea Lo Iacono si apre adesso una nuova fase professionale in Sicilia, alla guida della Questura di Agrigento, chiamato a raccogliere il testimone di Palumbo e a proseguire l’attività di sicurezza e controllo del territorio.