Aldo Mucci (SGS): “Marco Anello, competenza e professionalità, mente storica dell’Ufficio Scolastico Regionale”

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“Marco Anello non è soltanto un dirigente di grande competenza e professionalità: è un caro amico e, senza dubbio, la mente storica dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia”. Con queste parole Aldo Mucci, dirigente nazionale di SGS Scuola, esprime stima e affetto nei confronti del dott. Marco Anello, figura di riferimento pluridecennale dell’USR Sicilia. Con una carriera lunga e prestigiosa all’interno dell’Amministrazione scolastica regionale, Marco Anello ha ricoperto ruoli chiave, dal dirigente dell’Ufficio IV (Personale della scuola e dirigenti scolastici) fino a Vice Direttore Generale, diventando punto di riferimento costante per dirigenti scolastici, personale ATA e sindacati del settore.“Nel mondo della scuola siciliana è normale che i sindacati abbiano confronti duri con l’amministrazione (USR) su temi come: Gestione del personale – Mobilità – Graduatorie – Organici – Nomine – dichiara Mucci – Non è scontato che, dopo anni di confronti, nasca un rispetto reciproco tra sindacalisti “rompi” e dirigenti ritenuti competenti e corretti. Con Marco è successo esattamente il contrario. ”Marco rappresenta quella memoria storica e quella competenza tecnica che hanno permesso all’USR Sicilia di affrontare con serietà e continuità le complesse sfide del sistema scolastico siciliano – sottolinea Mucci –.

La sua capacità di lettura dei problemi, il suo equilibrio e la profonda conoscenza di tutti i meccanismi amministrativi lo rendono una risorsa preziosa e insostituibile per la scuola della nostra regione”.In un momento in cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha vissuto fasi di transizione e di “vacatio” dirigenziale, il contributo silenzioso ma decisivo del dott. Anello è stato più volte riconosciuto dal mondo della scuola come elemento di stabilità e di continuità operativa.” A Marco va il mio personale ringraziamento e quello di tutta SGS Scuola – conclude Aldo Mucci – per il lavoro svolto con dedizione, intelligenza e senso di responsabilità. La scuola siciliana ha bisogno di dirigenti come lui: professionisti seri, competenti e profondamente radicati nel territorio”. SGS Scuola ribadisce l’appello affinché l’USR Sicilia, valorizzando le competenze interne storiche, possa imprimere maggiore slancio alle politiche di stabilizzazione e al contrasto del precariato” – conclude Mucci.