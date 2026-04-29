La Fp Cgil Agrigento: “L’Asp continua a non rispondere nel merito. Serve trasparenza sugli incarichi e rispetto dei lavoratori”

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La Fp Cgil di Agrigento, tramite la Segretaria Generale Caterina Tusa, denuncia ancora una volta l’assenza di risposte puntuali da parte dell’Asp rispetto ai rilievi sollevati sul sistema di attribuzione degli incarichi di funzione.

L’Azienda continua a rimandare a un regolamento generale del 2023 senza chiarire questioni fondamentali che rischiano di generare disparità di trattamento tra i lavoratori che aspirano a ricoprire un incarico. Restano infatti irrisolti punti cruciali, tra cui:

i criteri con cui verranno attribuiti i punteggi relativi alla valutazione del curriculum;

le modalità per evitare la doppia valutazione degli stessi periodi lavorativi;

la definizione dell’attinenza dei titoli di studio ai fini dell’attribuzione dell’incarico.

“In Sanità – sottolinea la Fp Cgil – gli incarichi devono essere conferiti a chi possiede realmente titoli e requisiti, sulla base di criteri predeterminati, trasparenti e inequivocabili. Ogni ambiguità apre la strada a possibili discriminazioni e mina la credibilità dell’intero sistema”.

La Fp Cgil esprime forte preoccupazione per il silenzio selettivo dell’Asp, che continua a non rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dalla nostra organizzazione sindacale, eludendo domande che riguardano trasparenza, oggettività e correttezza amministrativa.

Resta inoltre ancora senza riscontro la richiesta della Fp Cgil di avviare una procedura di progressione verticale, prevista dal CCNL, per riconoscere al personale le mansioni effettivamente svolte, ampliando i posti disponibili soprattutto nelle aree contrattuali più basse e nei profili ormai superati dalla nuova declaratoria. Allo stesso modo, non sono arrivate risposte alle sollecitazioni per la riqualificazione degli ex Ausiliari e per l’aumento del loro orario di lavoro settimanale.

“In assenza di risposte – conclude la Fp Cgil – e di fronte a un silenzio che appare sempre più ingiustificato, valuteremo insieme ai lavoratori forme di mobilitazione, senza escludere il ricorso alle vie legali per tutelare diritti e dignità del personale”.