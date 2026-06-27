“Messina Denaro”: Floriana Calcagno in abbreviato

Condividi

Visualizzazioni 107

Ha scelto di essere giudicata in abbreviato condizionato una delle amanti di Matteo Messina Denaro, l’insegnante Floriana Calcagno.

Floriana Calcagno

Floriana Calcagno, 51 anni, di Campobello di Mazara, insegnante di matematica, una delle amanti del defunto boss Matteo Messina Denaro, rinviata a giudizio lo scorso 12 febbraio dal Tribunale di Palermo per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena, sarà giudicata dal Tribunale di Marsala con il rito abbreviato, condizionato alla testimonianza di una donna di Campobello di Mazara. A presentare l’istanza di rito alternativo, accolta dal collegio presieduto da Alfonso Malato, è stato l’avvocato difensore Ferdinando Di Franco.

Floriana Calcagno è stata arrestata il 14 aprile del 2025 dal Ros dei carabinieri e dallo Sco della polizia nell’ambito dell’inchiesta sui fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. La donna – così come già il 21 gennaio del 2023, cinque giorni dopo l’arresto del capomafia, quando si presentò spontaneamente ai Carabinieri – ha sempre ribadito di non avere mai appreso la vera identità di Messina Denaro, conosciuto invece come Francesco Salsi, medico anestesista in pensione.

Il rapporto tra i due si sarebbe protratto tra maggio e novembre 2022. Agli atti delle indagini vi sono tra l’altro i fotogrammi dei video che la ritraggono insieme a Matteo Messina Denaro durante la latitanza del boss. Gli incontri complessivamente sarebbero stati 35. Il Tribunale di Palermo nell’ordinanza di arresto sottolinea: “La professoressa è stata una figura cardine del mosaico del sistema di protezione di Matteo Messina Denaro. Lo ha aiutato a sottrarsi alla cattura e, di conseguenza, ad esercitare il suo potere”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)