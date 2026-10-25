Muore appuntato dei carabinieri dopo incidente. Aveva 59 anni

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Era rimasto gravemente ferito nella notte, al rientro dal servizio. Inutili i tentativi dei medici

È morto questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani Ignazio Caredda, 59 anni, appuntato scelto dei carabinieri. Il militare, in servizio all’aliquota radiomobile della Compagnia di Trapani, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, in zona via Virgilio. Caredda aveva appena terminato il turno di servizio e stava facendo rientro a casa quando si è verificato lo scontro tra due mezzi. Soccorso e trasportato in codice rosso al Sant’Antonio Abate, era stato ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e nonostante i tentativi dei sanitari, in mattinata è deceduto.