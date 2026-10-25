Evade dai domiciliari e scatena il caos al pronto soccorso: arrestato 38enne

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Un uomo di 38 anni, di nazionalità marocchina e residente a Licata, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, e aver provocato nuovi momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

L’episodio si è verificato questa mattina. L’uomo si sarebbe recato nella struttura sanitaria e, forse a causa della lunga attesa per essere visitato, avrebbe perso il controllo, dando in escandescenze e provocando il caos nell’area di emergenza.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di procedere all’arresto per evasione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire se, oltre ai disordini, si siano verificati anche un’interruzione di pubblico servizio o eventuali danneggiamenti.

Non si tratta del primo episodio che vede coinvolto il trentottenne. All’inizio dello scorso luglio era già stato arrestato dopo aver provocato disordini nello stesso pronto soccorso e aver colpito con una testata al volto un poliziotto intervenuto per riportare la calma.

Da allora si trovava agli arresti domiciliari. Durante i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, tuttavia, sarebbe stato più volte assente dalla propria abitazione, con conseguenti segnalazioni per evasione.

Dopo l’ultimo episodio, l’uomo è stato arrestato e si trova in fase di trasferimento alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.