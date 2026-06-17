Michele Sodano rappresenta davvero una svolta per Agrigento?

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L’elezione di Michele Sodano alla guida del Comune di Agrigento, così come il percorso politico che lo ha portato alla carica di sindaco insieme al sostegno di Ismaele La Vardera, è stata accompagnata da richiami al cambiamento e alla volontà di andare contro (Controcorrente) le logiche tradizionali della politica. Resta però da capire se tali principi troveranno concreta applicazione nell’attività amministrativa.

Un primo banco di prova sarà la scelta del portavoce del sindaco. Si tratta di un incarico retribuito all’interno di un ente pubblico e, proprio per questo, sorge una domanda: l’affidamento ad un soggetto esterno al Comune avverrà attraverso una procedura pubblica, aperta e trasparente (così come secondo legge e orientamento dell’Ordine dei giornalisti) oppure mediante una designazione diretta?

La questione non è marginale. Negli anni il compenso previsto per questa figura è aumentato sensibilmente, passando da poco più di 1.000 euro mensili durante l’amministrazione del sindaco Firetto agli attuali quasi 3.500 euro. Un incarico di tale valore potrebbe rappresentare un’opportunità professionale per numerosi giornalisti, sia professionisti sia pubblicisti, che avrebbero interesse e titolo a candidarsi.

Prima di ricorrere a professionalità esterne, inoltre, sarebbe opportuno verificare la presenza all’interno dell’organico comunale di dipendenti in possesso delle competenze necessarie. È una soluzione già adottata in altri enti, come la Provincia, dove funzioni analoghe sono svolte da alcuni dipendenti. Anche il Comune di Agrigento, in passato, ha seguito questa strada con Enzo Nocera.

Successivamente, a partire dall’esperienza di Aldo Piazza sindaco, si è consolidata la prassi dell’affidamento diretto dell’incarico di addetto stampa da parte dei sindaci, senza procedure comparative pubbliche.

La futura decisione dell’amministrazione Sodano consentirà di verificare se vi sarà una discontinuità rispetto al passato (Controcorrente) oppure una sostanziale continuità con le modalità già adottate. Saranno i fatti, più che le dichiarazioni, a chiarire se il cambiamento annunciato troverà effettiva realizzazione.