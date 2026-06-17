Incidente a Campobello di Licata, motociclista 18enne ferito: caccia all’automobilista fuggito dopo lo schianto

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Momenti di paura a Campobello di Licata, dove un giovane di 18 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto la sua motocicletta e un’autovettura. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente senza fermarsi a prestare assistenza al ragazzo.

Il sinistro si è verificato nei pressi di un incrocio del centro abitato. Il motociclista è caduto sull’asfalto riportando diversi traumi e una frattura alla spalla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferire il giovane all’ospedale Santa Elia per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nel frattempo sono scattate le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare il responsabile. I Carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per identificare il veicolo coinvolto e il conducente che si sarebbe allontanato subito dopo lo scontro.

Per fare luce sull’episodio, il legale che assiste il diciottenne ha presentato una richiesta formale per acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. L’attenzione degli investigatori si concentra in particolare sulle registrazioni effettuate tra le ore 20 e le 21, fascia oraria in cui si è verificato l’incidente.

I filmati potrebbero fornire dettagli decisivi sia per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sia per risalire all’identità dell’automobilista. Le attività investigative proseguono senza sosta.